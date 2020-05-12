Джей энд Ти Банк скорректировал линейку вкладов.

Так, вводится в действие вклад «Майский». Его минимальная сумма — 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов. Сроки размещения денежных средств в рублях — один, шесть месяцев и один год, в долларах — три, шесть месяцев и год. Процентные ставки составляют 5,1—5,8% и 1—1,6% годовых соответственно.

По депозиту «Магнус-Онлайн» ставки снижены на 0,2 процентного пункта. Минимальная сумма вложения — 100 тыс. рублей. Сроки — один, три, шесть, девять месяцев и год. Доходность вклада теперь составляет 5,5—5,9% годовых.

Пополнение и расходные операции по обоим вкладам не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий или карточный счет.



Кроме того, прекращается прием вклада «Кристальный».