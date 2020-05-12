Сбербанк запустил акцию, предусматривающую снижение ставки по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 30 июня 2020 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по следующим ставкам: в новостройке — от 5,9%, на вторичном рынке — от 7,8% годовых.

Акция распространяется на льготные программы господдержки: ставка для семей с детьми — 4,7% годовых, по программе «Господдержка-2020» — 6,1%.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка.



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