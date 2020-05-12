Транскапиталбанк подключился к Системе быстрых платежей. Об этом сообщили в Центре финансовых технологий, на базе решений которого реализован проект.

«Теперь клиенты банка смогут мгновенно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в банках — участниках СБП, указав только номер телефона. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд», — отмечается в релизе.

Уточняется, что отправка переводов происходит через клиентский интерфейс онлайн-банкинга Faktura.ru, ведение счетов осуществляется в АБС «ЦФТ — Банк» и процессинговом центре «КартСтандарт». В качестве шлюза к операционному и платежному клиринговому центру СБП используется облачная платформа банковского самообслуживания ЗАО «Золотая корона» (Third Party Processor для участников СБП, сертифицированный НСПК).



«ТКБ стал 15-м участником СБП, подключенным к системе через облачную платформу «Золотой короны». Проект — от формирования рабочих групп до запуска в промышленную эксплуатацию — был осуществлен менее чем за два месяца. Учитывая все сложности актуальной ситуации, связанные с пандемией и карантинными мерами, считаю это отличным показателем», — комментирует директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания» «Золотой короны» Виктория Смоленская.