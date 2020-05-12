Совкомбанк привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Информация об этом опубликована во вторник на сайте регулятора.

Постановление от 11 марта этого года вступило в законную силу 31 марта.

Банк привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Кредитной организации назначен административный штраф, который в соответствии с указанной статьей КоАП может составлять для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

ЦБ ранее уже привлекал Совкомбанк к ответственности по вышеупомянутой статье КоАП.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.



Банк России в рамках утвержденного 20 марта пакета мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации в условиях пандемии коронавируса объявил, что ограничит применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства, касающегося деятельности бюро кредитных историй.