• Нормативы ЦБ нарушали в марте текущего года девять российских банков, выяснили аналитики Банки.ру. Анализ проведен на основе данных банков, раскрывающих свою отчетность. Из-за нерабочих дней в связи с вирусной ситуацией банки получили регуляторные послабления по срокам предоставления отчетности в ЦБ. Данные по значениям на 1 апреля 2020 года и по нарушению нормативов в марте были опубликованы только 12 мая.



• У каждого россиянина может появиться свой собственный QR-код для оплаты в Системе быстрых платежей (СБП), он будет генерироваться на смартфоне покупателя в момент оплаты покупки и считываться продавцом с помощью сканера. Об этом рассказали в банках, информацию подтвердили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и представители нескольких ретейлеров. В код будут зашиты информация о счете клиента и разрешение списать оттуда деньги. Все сведения о покупке будут содержаться у продавца. Чтобы провести платеж, покупатель покажет QR-код на своем смартфоне кассиру, тот его отсканирует, что схоже с оплатой с помощью Apple Pay или Google Pay.

• Минстрой предлагает снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи с 22% до 15% по всей стране. Речь идет о поправках к постановлению «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг». Соответствующая инициатива уже направлена в Кабмин, сообщили в министерстве. По данным Минстроя, сейчас в разных регионах установлены свои предельные пороги. В 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15—21%, а в трех субъектах — менее 15%. Инициатива позволит увеличить число людей, которые будут иметь право на субсидии по оплате ЖКУ.

• Наименьший возможный оклад в России могут приравнять к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс планируют обсудить представители Минтруда, профсоюзов и работодателей на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне он равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.