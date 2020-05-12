Госдума на пленарном заседании 12 мая приняла закон, согласно которому доход от экономии на процентах во время кредитных каникул освобождается от НДФЛ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ. Законопроект внесли в Государственную думу ее председатель Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев.

Экономия на процентах при предоставлении гражданам всех типов кредитных каникул, прописанных в законах РФ, не должна признаваться материальной выгодой и облагаться налогом, говорится в законе.

Как подчеркивается в пояснительной записке, «предоставление льготного периода при урегулировании задолженности является исключительной мерой поддержки для попавших в сложное финансовое положение заемщиков, поэтому представляется целесообразным распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой».



«Принятие предлагаемого законопроекта приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации в стране в настоящее время для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями», — отмечали авторы закона.