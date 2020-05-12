Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных мерах по противодействию коронавирусу. Он направлен «на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, и принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого развития экономики», сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроект, в частности, предусматривает расширение полномочий правительства в сфере туризма. Правительство сможет уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, а также устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице.

При возникновении или угрозе возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части или в случае принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания либо возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы их жизни и здоровью, а равно опасности причинения вреда их имуществу правительство сможет временно приостанавливать обязательства туроператоров по возврату туристам и (или) иным заказчикам денежных сумм, уплаченных за туристский продукт, при условии предоставления равнозначного туристского продукта. Если турист до окончания периода действия обязательства не воспользуется туристским продуктом, договор о реализации туристского продукта расторгается и туроператор обязан возвратить уплаченные таким туристом денежные суммы за туристский продукт не позднее чем в течение десяти дней с даты истечения срока действия обязательства, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами.

Правительство также будет вправе устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд и провоз багажа при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части.

Кроме того, правительство наделяется полномочием по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Одновременно в законопроекте предусмотрены меры поддержки арендаторов. «В связи с необходимостью оказания поддержки арендаторам недвижимого имущества законопроектом предлагается ввести для арендодателей государственного и муниципального имущества при обращении добросовестных арендаторов обязанность заключать дополнительные соглашения, предусматривающие пролонгацию сроков договоров аренды (до одного года), заключенных до введения в 2020 году на территории соответствующего субъекта РФ режима повышенной готовности, на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов», — сказано в тексте документа.



Также правительство наделяется правом устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, включая порядок и критерии распределения образовательными организациями дополнительных контрольных цифр приема за счет ассигнований федерального бюджета. При этом предусматривается, что к числу таких особенностей будет отнесена возможность признания результатов промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации.



Как следует из материала ТАСС на эту тему, пакет поправок также включает ряд других изменений.

Так, проектом закона предлагается автоматически продлить аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, ряд разрешений в сфере туризма. Кроме того, законопроектом предлагается продление срока действия разрешений на осуществление деятельности такси.

Законопроектом предлагается приостановить до 31 декабря 2021 года действие нормы закона «О Всероссийской переписи населения» в части периодичности проведения Всероссийской переписи населения (не реже одного раза в десять лет).

Документ предусматривает право правительства РФ устанавливать исключения, позволяющие оказывать финансовую поддержу субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если они помимо основной деятельности также осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Кроме того, законопроектом предусмотрены особенности формирования единого реестра субъектов МСП в 2020 году: хозяйствующие субъекты, соответствующие предъявляемым к МСП требованиям, но не представившие в 2019 году налоговую отчетность в установленные сроки, смогут попасть в этот реестр при условии ее представления до 31 мая 2020 года.

Предусматривается отсрочка по уплате штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней (сейчас эта отсрочка составляет 60 дней).

Одним из положений проекта документа предлагается направлять конфискованный спирт на переработку: из него смогут производить антисептики.

