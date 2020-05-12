Государственная дума приняла во втором чтении проект законодательных поправок, которые дадут возможность Агентству по страхованию вкладов более оперативно вводить в действие решение о снижении ставок страховых взносов, уплачиваемых банками в систему страхования вкладов. В том числе новые ставки можно будет вводить за уже прошедший квартал, следует из сообщения Центробанка.

Напомним, АСВ в конце апреля утвердило новые ставки отчислений банков в фонд страхования вкладов. «В целях повышения возможностей банковской системы по реструктуризации кредитов населению и поддержки кредитования экономики в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки совет директоров принял решение снизить базовую ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов с 0,15% до 0,1% расчетной базы (среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период). Кроме того, решением совета директоров снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов — с 50% до 25% и с 500% до 300% базовой ставки соответственно», — сообщали в агентстве.

В настоящий момент предполагается, что новый уровень ставок будет применяться начиная с III квартала 2020 года.

Позже в апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме на совещании по вопросам банковской деятельности, попросила депутатов поддержать ряд законодательных изменений. «В качестве меры поддержки банков, чтобы банки, в свою очередь, могли поддерживать заемщиков, мы решили снизить взносы в систему страхования вкладов со стороны банков, но, к сожалению, это снижение действует по закону только через 45 дней. Мы просили бы вас внести изменения, чтобы это облегчение для банков могло действовать сразу и даже распространяться на предыдущие периоды», — сказала она, в частности.



В сегодняшнем материале ТАСС на эту тему разъясняется, что, согласно принятым во втором чтении поправкам, при принятии решения о снижении ставки за предыдущий период сумма страховых взносов за текущий период уменьшится на сумму переплаченных взносов.