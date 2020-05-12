Банк «Русский Стандарт» добавил в мобильное приложение RSB Mobile новую функцию — выдачу потребительского кредита онлайн. Теперь для получения услуги клиенту не придется посещать банковский офис: он сможет воспользоваться сервисом дистанционно, говорится в релизе финучреждения.



«Так, нужно указать лишь срок кредита и желаемую сумму. Клиент сразу же увидит, на какую карту будет зачислен кредит при положительном решении, а именно — ее наименование и последние четыре цифры. Если паспорт клиента недействителен (в этом случае при попытке оформить кредит появится соответствующее уведомление), пользователю потребуется актуализировать паспортные данные через интернет-банк RSB Online либо в банковском отделении «Русского Стандарта». Только после этого клиент сможет вернуться в мобильное приложение для подачи заявки на кредит. Вместе с тем если у клиента уже была оформлена заявка на кредит и она находится на рассмотрении или в статусе ожидания подписания договора, новую заявку завести в мобильном банке будет нельзя», — сказано в сообщении.

При отсутствии у клиента карты для зачисления кредита онлайн-сервис предложит выпустить бесплатную дебетовую карту «Банк в кармане Digital» «Русского Стандарта», после чего — вернуться к оформлению кредита. Заявка подтверждается апином/push-кодом (в зависимости от настроек клиента), заключили в банке.