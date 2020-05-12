Правительство РФ выделит из своего резервного фонда Минсельхозу 10 млрд рублей на докапитализацию Россельхозбанка в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Соответствующее распоряжение за подписью исполняющего обязанности председателя правительства России Андрея Белоусова опубликовано на портале правовой информации.

Как отмечается в документе, средства должны быть выделены в 2020 году в качестве взноса Российской Федерации в уставной капитал Россельхозбанка для поддержки финансовой стабильности сельхозпроизводителей в виде наращивания суммарного объема кредитования на 40 млрд рублей.