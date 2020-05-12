Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» запустил первое в России банковское приложение для ИП без сотрудников. «Точка XS» — это мобильный банк нового формата, в котором почти все автоматизировано и происходит без участия клиента, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Основная аудитория «Точки XS» — фрилансеры и предприниматели без сотрудников. Многие из них открывают ИП только для того, чтобы легально получать деньги за свою работу. Их пугают юридические сложности: бухгалтерия, налоги, декларация. Поэтому все формальности сервис берет на себя», — говорится в релизе.

Как только на счет поступают деньги от заказчика, сервис откладывает процент на налоги и сборы. Остальное «Точка XS» переводит на личную карту фрилансера в любом банке — как если бы тот получал зарплату. Благодаря автоматизации работать на себя становится не сложнее, чем быть наемным сотрудником: раньше бухгалтерскими вопросами занимался работодатель, теперь — «Точка XS».



Вручную клиент делает всего две вещи: одним нажатием выставляет счет за услуги и один раз в год подписывает декларацию кодом из СМС.

Бета-версию приложения, которое уже доступно для IPhone, сейчас тестируют первые 1 тыс. клиентов «Точки». Сервис включает в себя онлайн-бухгалтерию, автоматические переводы на личную карту, заказ электронных справок и выписок в неограниченном количестве. В ближайшее время к набору опций добавят возможность сгенерировать договор и акты прямо в приложении, а также хранить в нем все бизнес-документы.

На время теста комиссия сервиса составляет 0,2% от входящих платежей. Официальный запуск «Точки XS» запланирован на лето 2020 года.