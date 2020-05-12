МТС Банк открыл новый операционный офис «Заречный» Северо-Западного филиала по адресу: г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 31. Он стал сотым по счету в региональной сети МТС Банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Универсальный офис оказывает полный комплекс банковских услуг. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут открыть счет и выбрать оптимальную программу расчетно-кассового обслуживания (РКО), оформить бизнес-карту, получить кредит на развитие бизнеса на выгодных условиях.

Физлица могут получить потребительский кредит наличными, подать заявку на ипотечный кредит, оформить дебетовую или кредитную карты, оплатить коммунальные и другие услуги, открыть вклад, произвести валютно-обменные операции и т. д.

Часы работы: офис обслуживает физических и юридических лиц с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

В банке напоминают, что большинство услуг можно получить дистанционно. Обслуживание в офисах банка производится с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов: нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, сотрудники обеспечены масками и перчатками с регулярной заменой каждые два часа, проводится дезинфекция поверхностей, в том числе экранов и клавиш банкоматов, офисы оснащены дезинфицирующими спреями для обработки рук сотрудников и клиентов, а также градусниками для измерения температуры.

