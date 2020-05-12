Федеральная антимонопольная служба России предупредила Альфа-Банк о признаках недобросовестной конкуренции в его действиях. Информация об условиях использования кредитной карты «100 дней без процентов» может вводить потребителей в заблуждение, является не полной и противоречит действующим тарифам банка, говорится в сообщении ведомства.

В ФАС поступили материалы Банка России о возможных признаках нарушения закона «О защите конкуренции» при размещении на сайте Альфа-Банка информации об условиях использования кредитной карты «100 дней без процентов». В ходе проведенной проверки антимонопольщики выявили «применение неединообразного подхода при раскрытии сведений об отдельных условиях функционирования беспроцентного периода кредитной карты».

Так, банк делал акценты на необходимости успеть погасить всю задолженность в рамках 100 дней льготного периода в качестве ключевого требования, исполнение которого заемщиком позволяет пользоваться заемными средствами без процентов. При этом банк не раскрывал в полной мере условия о необходимости своевременного внесения минимальных платежей, а также негативные последствия соответствующей просрочки.

«Такой подход мог привести к формированию ложного впечатления о том, что несвоевременное внесение минимальных платежей приведет только к прекращению беспроцентного периода. Однако в действительности это влекло за собой и начисление процентов за пользование кредитными средствами с первого дня беспроцентного периода. Таким образом, потребитель, просрочив оплату минимального платежа в любой из декларируемых банком 100 дней беспроцентного периода, был вынужден оплачивать проценты по кредиту, начисленные с первого дня предоставления услуги», — отмечается в сообщении ФАС.

По данным службы, подобное неединообразие было выявлено как в отношении информации, размещаемой на сайте банка, так и в типовых формах договора на выдачу кредитной карты.

Кроме того, ФАС установила, что сведения о минимальной стоимости годового обслуживания кредитной карты «100 дней без процентов», размещаемые на сайте банка, не соответствовали тарифам в отношении новых клиентов, оформляющих такие карты.

«Таким образом, в действия АО «Альфа-Банк», выразившихся во введении в заблуждение потенциальных потребителей, были выявлены признаки нарушения статьи 14.2 закона «О защите конкуренции», — заключают в антимонопольном ведомстве.

Согласно статье 14.2 упомянутого закона, не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, указывают в ФАС.

«В соответствии с выданным службой предупреждением банку необходимо раскрыть на своем сайте сведения о полных условиях кредитной карты «100 дней без процентов», привести их к единообразному способу подачи информации, а также внести необходимые изменения в типовые формы договоров. АО «Альфа-Банк» также должно уведомить клиентов, оформивших соответствующие банковские продукты ранее, о таких условиях», — пояснил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.



Предупреждение, выданное ведомством 7 мая, подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента его получения банком.

