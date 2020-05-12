АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ВЭБ.РФ» на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг «ВЭБ.РФ» находится на уровне финансовых обязательств правительства России, что обусловлено очень высокой вероятностью оказания «ВЭБ.РФ» экстраординарной поддержки правительством ввиду очень высокой системной значимости «ВЭБ.РФ» для российской экономики и определяющего влияния государства на его кредитоспособность. Собственная кредитоспособность «ВЭБ.РФ» не является фактором, влияющим на его кредитный рейтинг», — отмечается в сообщении.

Аналитики при этом отмечают сохранение слабого финансового профиля «ВЭБ.РФ». Ввиду сокращения кредитного портфеля (до вычета резервов) в 2019 году уровень проблемной задолженности (этап 3) повысился с 29% до 38% от совокупного кредитного портфеля и чистых инвестиций в лизинг до вычета резервов; при этом покрытие резервами этой задолженности составляет 68%. АКРА также отмечает постепенное улучшение долгового профиля «ВЭБ.РФ» на фоне неуклонного сокращения валютного долга.

К негативному рейтинговому действию могут привести существенное снижение уровня системной значимости «ВЭБ.РФ» для экономики РФ и потеря контроля со стороны государства.