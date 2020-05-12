Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что рассмотрит вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране, так как не получил извещения о смене собственника в головной организации.



«23 апреля 2020 года Национальному банку Украины стало известно о соглашении между Центральным банком РФ и Министерством финансов РФ о продаже 50% + одной акций Сбербанка. Соответственно у дочернего банка на Украине — «Сбербанка» — также изменился конечный владелец», — говорится в сообщении украинского регулятора на странице в Facebook.

В НБУ считают, что это стало нарушением украинского законодательства, поскольку новый владелец должен был уведомить регулятора о намерении приобрести банк за три месяца.