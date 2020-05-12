Председатель правления белорусского Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в стране. Об этом сообщило РИА Новости, уточнив, что Бабарико занимает должность председателя правления Белгазпромбанка, основными акционерами которого являются «Газпром» и Газпромбанк, с июля 2000 года.

«Итак, я буду выдвигать свою кандидатуру на выборах 9 августа», — написал Бабарико на своей странице в Facebook. При этом он отметил, что «не наивный человек» и прекрасно понимает «те граничные условия и правила игры», которые сформированы на этом поле в Белоруссии.

Согласно плану выборов на сайте Центризбиркома Белоруссии, претендент на пост президента должен не позднее 15 мая подать туда документы для регистрации инициативной группы. Ее члены с 21 мая по 19 июня включительно смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата. По последней информации ЦИК, четыре человека подали в комиссию заявления на регистрацию своих инициативных групп.

Кандидаты в президенты должны собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Сбор подписей осуществляется членами инициативной группы.



Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации. Итоги выборов Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в его проведении возникнет необходимость, должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.