Временная администрация лишившейся лицензий страховой компании «Стерх» в результате проведенного обследования обнаружила признаки вывода активов, сообщает пресс-служба Банка России.



«Временная администрация по управлению СК «Стерх», назначенная приказом Банка России в связи с отзывом лицензий на осуществление страхования, по результатам обследования установила наличие признаков деяний, направленных на вывод активов посредством осуществления сделок с ценными бумагами и объектами недвижимого имущества, а также хищение БСО (бланк строгой отчетности. — Прим. ред.) ОСАГО», — отмечается в сообщении.

По оценке временной администрации, стоимость активов страховщика недостаточна для выполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. В связи с этим Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 9 января 2020 года принял решение о признании СК «Стерх» банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.

​ЦБ: основной акционер СК «Стерх» сам просил о введении временной администрации Правительство Якутии — учредитель и основной акционер лишившейся лицензий страховой компании «Стерх» — само обратилось в Банк России с просьбой о введении в компании временной администрации, сообщил журналистам первый заместитель председателя регионального правительства Алексей Стручков.



«В связи с наличием у Банка России обоснованного предположения об осуществлении должностными лицами общества финансовых операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, соответствующая информация направлена в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — сообщает регулятор.

