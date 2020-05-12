Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,02% и составил 2 642,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,08% до отметки 1 137,28 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,62%, «АЛРОСы» — на 0,98%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,71%, «Газпрома» — на 0,47%. Бумаги Сбербанка подешевели на 2,27%.

Российский рынок акций во вторник, 12 мая, провел день нейтрально, отмечают эксперты.

«Индекс Мосбиржи топчется около 2 648 пунктов и в среду может двинуться далее к поддержке на 2 625 пунктов и к сопротивлению в области 2 670—2 675 пунктов. Индекс РТС пока консолидируется в пределах 1 120—1 150 пунктов и там и останется», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Внешний фон остается без видимых изменений, коронавирус все так же нависает над миром, как и до майских каникул, а абсолютное большинство россиян остается дома, несмотря на объявленный президентом Владимиром Путиным финал нерабочего периода», — поясняет эксперт.