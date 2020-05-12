Российский рынок кредитных карт в I квартале 2020 года обновил исторический рекорд и достиг 1,643 трлн рублей, несмотря на снижение темпов роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Тинькофф» со ссылкой на данные Банка России.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию в конце I квартала 2020 года, рынок кредитных карт России продолжил рост и поставил очередной рекорд: по состоянию на 1 апреля 2020 года его объем составил 1,643 трлн рублей. По итогам I квартала рынок вырос на 3%, или на 48 млрд рублей в абсолютном выражении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы роста снизились (6,6% и 87 млрд рублей в I квартале 2019 года)», — говорится материалах банка.



Больше всего рынок вырос в январе (+31,1 млрд рублей), в феврале произошло небольшое падение на 3,7 млрд рублей, в марте рынок снова начал расти (+20,5 млрд). Рост рынка в основном обеспечили три ключевых игрока: Сбербанк (+16 млрд рублей), «Тинькофф» (+6,5 млрд) и Альфа-Банк (+13,3 млрд).

Пятерка лидеров за первые три месяца текущего года не изменилась: Сбербанк (с портфелем в 716,9 млрд рублей), «Тинькофф» (219,1 млрд), Альфа-Банк (185,1 млрд), ВТБ (109,9 млрд) и банк «Русский Стандарт» (78,6 млрд рублей), при этом были зафиксированы незначительные изменения в долях ключевых игроков.



В I квартале 2020 года Сбербанк снова снизил долю на рынке кредитных карт до 43,6% (-0,3 п. п.). Отрицательную динамику продемонстрировал также банк «Русский Стандарт», снизив долю на 0,1 п. п. до 4,8%.

«Тинькофф» и ВТБ сохранили свои позиции, их доли на рынке составили 13,3% и 6,7% соответственно. Альфа-Банк увеличил долю присутствия на рынке на 0,5 п. п. до 11,3%.

Таким образом, доли крупнейших банков распределились следующим образом: Сбербанк (43,6%), Тинькофф Банк (13,3%), Альфа-Банк (11,3%), ВТБ (6,7%) и «Русский Стандарт» (4,8%).

Из топ-10 банков нарастить долю до 2,8% смог Совкомбанк (+0,2 п. п.), Хоум Кредит Банк уступил долю на рынке на 0,1 п. п. до 1,2%. У пяти банков из топ-10 доли на рынке кредитных карт не изменились.

Количество кредитных организаций с портфелем свыше 1 млрд рублей не изменилось, но их совокупная доля на рынке выросла на 0,1 п. п. до 99,6%.