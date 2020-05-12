Банк «Зенит» продолжит обслуживание клиентов по паспортам, срок действия которых истек с 1 февраля 2020 года. По таким документам доступны все финансовые продукты и услуги как в офисах, так и дистанционных каналах, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В связи с введением режима самоизоляции продлен срок действия документов для заключения договоров и проведения операций в банке. Российские паспорта с истекшим сроком считаются действительными и принимаются финансовой организацией до 15 июля 2020 года. По просроченным миграционным картам и документам, подтверждающим право иностранного гражданина на пребывание в Российской Федерации, обслуживание продолжится до 16 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Новые реквизиты необходимо предоставить до 30 сентября 2020 года.

Ранее в банке «Зенит» продлили срок действия кредитных и дебетовых карт до конца июня.