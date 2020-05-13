Бюджет получил 7 трлн рублей доходов за январь — апрель 2020 года, несмотря на кризисную ситуацию, казна закончила период даже с небольшим профицитом: поступления превысили расходы более чем на 100 млрд рублей, пишут «Известия» . Это следует из оперативных данных Минфина. Однако более 1 трлн рублей казна получила в результате сделки по покупке акций Сбербанка правительством за счет денег ФНБ.

Сумма традиционных доходов за первые четыре месяца (6 трлн рублей) уменьшилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Без учета денег, полученных в результате сделки по Сбербанку, бюджет получил в апреле 1,3 трлн рублей, что на 30% меньше, чем в том же месяце в 2019 году. Сильнее всего (почти на 50%) упали доходы от недропользования — 300 млрд рублей против 573 млрд годом ранее. Упали и поступления от таможенных пошлин — в казну поступило менее 100 млрд рублей в апреле 2020 года, годом ранее было более 200 млрд рублей. Доходы от налога на добавленную стоимость (НДС) практически не изменились: за товары, произведенные внутри страны, бюджет в апреле получил даже больше — 344 млрд рублей этого налога (годом ранее — 300 млрд рублей). Поступления НДС за импортные товары уменьшились на 12% — с 241 млрд до 212 млрд рублей.

Российский бюджет сверстан исходя из цены нефти Urals в 42,4 доллара за баррель. В апреле, по расчетам Минэкономразвития на основе данных агентства Argus, российская нефть на европейском рынке стоила чуть выше 16 долларов за баррель. В последней декаде месяца стоимость российской нефти на поставку в европейские порты опускалась до 8,5 доллара за баррель. Частично от падения нефтяных цен бюджет страхует так называемый демпфирующий механизм: чем ниже цена на нефть, тем больше ставка акциза на продажу бензина внутри России, и наоборот. Поступления от акцизов в апреле достигли 113 млрд рублей, что более чем в три раза выше показателя за аналогичный период годом ранее.

По мнению экспертов, профицит бюджета, сложившийся благодаря продаже Сбербанка, продлится недолго. Сейчас трудно прогнозировать, какими будут доходы бюджета в дальнейшем, поскольку остается неясным, сколько компаний воспользовались отсрочками по выплате налогов, в каком объеме их спишут, как будет расширяться список пострадавших отраслей. По всей вероятности, расходы в ближайшее время продолжат расти ускоренными темпами, полагают эксперты.