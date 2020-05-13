Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов, пишет РБК . Об этом рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Так, злоумышленники под видом сотрудников авиакомпаний начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году. Мошенники сообщают о новой услуге и предлагают купить у них ваучер, если клиент отказывается и просит вернуть ему потраченные средства, злоумышленники обещают помочь «урегулировать вопрос» за определенное вознаграждение. Они выясняют данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы и код из полученного после этого СМС от банка, рассказал Киричек.

Мошенники раньше предлагали под видом сотрудников авиакомпаний или турфирм просто вернуть деньги за отмененный рейс, говорит начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. С учетом широкого освещения инициативы о введении ваучеров можно ожидать увеличения количества мошеннических действий. По словам Сизова, злоумышленники находят своих жертв на тематических форумах, путем взлома их личных кабинетов и почтовых аккаунтов, где можно отследить уведомления от авиаперевозчика, либо через заражение пользовательских устройств троянами-шпионами.

ГД приняла в первом чтении законопроект о дополнительных мерах по противодействию коронавирусу В числе прочего в законопроекте предусмотрены меры поддержки арендаторов.

Ранее сообщалось, что законопроект, который дает авиакомпаниям право предлагать ваучеры в качестве компенсации за авиабилеты на рейсы, которые не удалось осуществить из-за пандемии, принят Госдумой в первом чтении 12 мая. Деньги по ваучеру могут быть зачислены на специальный депозит клиента в личном кабинете на сайте перевозчика или агрегатора по продаже билетов.