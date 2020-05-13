Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов, пишет «Коммерсант» . Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки по итогам апреля 2020 года одобряли гражданам лишь каждую пятую заявку на кредит (20,7%) — это минимум с 2017-го. Доля одобрений в ипотеке сократилась в 1,2—1,3 раза (до 55,2%) по сравнению с мартом этого года и с апрелем прошлого, в автокредитах — в 1,4—1,6 раза (до 26,6%), в потребкредитах показатель упал в 1,6—1,8 раза (до 19,6%).

Также тренд на значительное снижение уровней одобрения отметили в «Эквифаксе» — по потребкредитам уровень одобрения снизился почти на 50%, по кредитным картам — на треть. По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, уровни одобрения находятся вблизи исторических минимумов, вернувшись к значениям начала 2015 года.

Гражданам с низким рейтингом одобряют 12% заявок против почти 19% годом ранее, с рейтингом из верхнего диапазона — 79% против 63%.

По словам представителей кредитных организаций, кредитная политика скорректирована с учетом экономической ситуации и перспектив возврата кредита по конкретному заемщику. Клиенты с сильным профилем не спешат получать кредиты, от них спрос упал, а число приходящих слабых заемщиков всегда примерно одинаковое, поэтому они обходят все банки по кругу, получая везде отказы. Комбинация трендов автоматически ведет к снижению процента одобрения без изменений в кредитной политике.

По словам экспертов, банки в период экономической нестабильности традиционно ужесточают подход к заемщикам. Так, одни банки ужесточают требования к подтверждению дохода и опираются только на официальные справки о доходах и суммах налога, другие приостанавливают одобрение заявок граждан, работающих в наиболее пострадавших от кризиса отраслях, третьи увеличивают требования к минимальному сроку занятости на текущем месте работы. Также действующие скоринговые модели зачастую не позволяют оценить надежность заемщика в таких форс-мажорных условиях, а их перенастройка требует времени. Эксперты не ожидают увеличения доли одобряемых заявок на кредиты в ближайшее время.