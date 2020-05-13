Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов, пишет «Коммерсант». Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки по итогам апреля 2020 года одобряли гражданам лишь каждую пятую заявку на кредит (20,7%) — это минимум с 2017-го. Доля одобрений в ипотеке сократилась в 1,2—1,3 раза (до 55,2%) по сравнению с мартом этого года и с апрелем прошлого, в автокредитах — в 1,4—1,6 раза (до 26,6%), в потребкредитах показатель упал в 1,6—1,8 раза (до 19,6%).
Также тренд на значительное снижение уровней одобрения отметили в «Эквифаксе» — по потребкредитам уровень одобрения снизился почти на 50%, по кредитным картам — на треть. По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, уровни одобрения находятся вблизи исторических минимумов, вернувшись к значениям начала 2015 года.
Гражданам с низким рейтингом одобряют 12% заявок против почти 19% годом ранее, с рейтингом из верхнего диапазона — 79% против 63%.
По словам представителей кредитных организаций, кредитная политика скорректирована с учетом экономической ситуации и перспектив возврата кредита по конкретному заемщику. Клиенты с сильным профилем не спешат получать кредиты, от них спрос упал, а число приходящих слабых заемщиков всегда примерно одинаковое, поэтому они обходят все банки по кругу, получая везде отказы. Комбинация трендов автоматически ведет к снижению процента одобрения без изменений в кредитной политике.
По словам экспертов, банки в период экономической нестабильности традиционно ужесточают подход к заемщикам. Так, одни банки ужесточают требования к подтверждению дохода и опираются только на официальные справки о доходах и суммах налога, другие приостанавливают одобрение заявок граждан, работающих в наиболее пострадавших от кризиса отраслях, третьи увеличивают требования к минимальному сроку занятости на текущем месте работы. Также действующие скоринговые модели зачастую не позволяют оценить надежность заемщика в таких форс-мажорных условиях, а их перенастройка требует времени. Эксперты не ожидают увеличения доли одобряемых заявок на кредиты в ближайшее время.
По коротким необеспеченным кредитам восстановление происходит быстрее, чем по ипотеке и автокредитованию.