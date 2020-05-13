Авиакомпании поднимают цены на перелеты по России, несмотря на фатальное падение спроса, пишут «Известия» , ссылаясь на билетные сервисы. Средняя цена авиабилета по России экономклассом в одну сторону выросла на 12,3% — с 5,7 тыс. в марте до 6,4 тыс. рублей в апреле, сообщили в OneTwoTrip. По данным «Купибилет», билеты туда-обратно в апреле прибавили в цене 19,7%. В сравнении с апрелем прошлого года также наблюдается небольшой рост — по данным разных агрегаторов, от 1,8% до 4%. По информации OneTwoTrip, средняя стоимость авиабилета в одну сторону на внутренних линиях на данный момент составляет 6 650 рублей (плюс 2% к прошлому году). Билеты с вылетом 1—8 мая, по данным «Купибилет», подорожали на 24%. Средний чек на перелет в одну сторону в мае к аналогичному месяцу прошлого года вырос на 13%, добавили в «Туту.ру».

По информации Росстата, в апреле средняя цена полета экономклассом по России в расчете на 1 тыс. км пути выросла до 5 311,7 рубля — на 5,7% к марту нынешнего года и на 3,7% к апрелю прошлого. В апреле выше этой планки показатель не поднимался с 2010 года, тогда он составлял 6 530 рублей.

Выросла средняя стоимость авиабилетов в апреле из Москвы в некоторые крупные российские города, сообщил директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов. Подорожали полеты из столицы в Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Уфу, Красноярск. Подешевели направления из Москвы в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Челябинск.

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По данным Росавиации, отечественные авиакомпании за апрель перевезли всего 771,2 тыс. пассажиров — в 12 раз (или на 92%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда их услугами воспользовались 9,37 млн человек.

По словам экспертов, в апреле — июне цены на перелеты традиционно растут, поэтому нужно ждать дальнейшего повышения. Однако перевозчики будут делать это очень осторожно из-за драматичного падения спроса со стороны населения на фоне пандемии. Резкого скачка цен можно ждать после возобновления международных рейсов, считают эксперты. Также при формировании тарифов авиакомпаниям придется учитывать, что многие пассажиры после открытия полетов за рубеж воспользуются ваучерами. Это увеличит издержки перевозчиков, которые будут вынуждены перевезти миллионы пассажиров по уже оплаченным билетам, пояснили эксперты.