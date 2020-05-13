Фондовые индексы РФ снижаются в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск индекс Мосбиржи потерял 0,96% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 616,57 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в минусе на 1,31% — на отметке 1 122,4.

Настроения на глобальных рынках в середине недели сместились в сторону снижения аппетита к риску из-за опасений повторной вспышки эпидемии коронавируса в странах, которые начали снимать ограничения, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

«По нашему мнению, несмотря на улучшение условий на нефтяном рынке в последние недели, на нестабильном внешнем фоне индекс Мосбиржи в ближайшей перспективе способен уйти к уровню 2 600 пунктов. Сегодня же индекс Мосбиржи будет торговаться в середине диапазона 2 600—2 650 пунктов, для акцентированного повышательного движения поводов пока нет. Определяющим фактором вновь станет динамика нефтяных котировок, во второй половине дня не исключаем негативного влияния со стороны внешних фондовых площадок», — написал эксперт перед началом торгов.