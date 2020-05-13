Чистая прибыль Сбербанка за январь — апрель 2020 года составила 230,1 млрд рублей. Такие данные четырехмесячной отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель снизился на 21,6%, свидетельствуют материалы финучреждения.

Чистый процентный доход вырос на 9,6% относительно четырех месяцев 2019 года, до 445,5 млрд рублей, что было обусловлено снижением стоимости фондирования и наращиванием кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход вырос на 8,6%, до 150,8 млрд, в результате увеличения объема расчетных операций, а также клиентских операций на финансовых рынках. В то же время замедлился рост доходов от операций с банковскими картами и эквайринга из-за снижения трансакционной активности клиентов в апреле.

В числе прочего отмечается рост расходов на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, до 242,1 млрд рублей с 9,9 млрд годом ранее, что связано с отражением в апрельской отчетности макропоправок, предусмотренных МСФО 9 для учета ухудшения макропрогнозов на фоне глобального шока от пандемии. Отдельно в апреле эти расходы составили 63,3 млрд рублей.

Активы Сбербанка в апреле выросли на 0,3% до 29,7 трлн рублей. Без учета влияния отрицательной валютной переоценки прирост за месяц составил 1,7% и был обусловлен в основном ростом корпоративного кредитного портфеля.

В апреле корпоративным клиентам было выдано 834 млрд рублей кредитов, с начала года — более 4 трлн, что на 22% больше, чем год назад. Остаток портфеля за месяц вырос на 1,8% без учета валютной переоценки и превысил 14,3 трлн рублей.

Розничным клиентам в апреле выдано 166 млрд рублей кредитов — на 42% меньше, чем в среднем за I квартал 2020 года, что связано с режимом самоизоляции. В наибольшей степени сократился объем выдаваемых потребительских кредитов (на 59%), в то время как ипотечные выдачи уменьшились на 9%. Объем погашенных кредитов впервые за последние три года превысил объем выдач, в результате чего кредитный портфель уменьшился за апрель на 0,4%.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле сократился в апреле с 2,24% до 2,15% за счет плановой работы с задолженностью корпоративных клиентов, указывают в Сбербанке.

Портфель ценных бумаг увеличился за месяц на 1,7%, до 3,6 трлн рублей, в основном за счет приобретения ОФЗ и корпоративных облигаций, указано в релизе.

Объем средств клиентов в апреле вырос на 0,8% без учета валютной переоценки: объем средств физических лиц увеличился на 2,5% за счет рублевых сбережений при одновременном сокращении объема средств юридических лиц на 2,4% за счет рублевых счетов, что связано с оптимизацией стоимости фондирования.

Базовый и основной капитал банка практически не изменился за апрель и составил 3,991 трлн рублей. Общий капитал в апреле увеличился на 166 млрд рублей за счет положительной переоценки ценных бумаг в размере 88 млрд рублей, роста учитываемой в капитале прибыли из-за корректировок, предусмотренных положением Банка России № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», и полученной в апреле прибыли.

Активы, взвешенные с учетом риска, в апреле сократились на 1,9 трлн рублей, или 6%, за счет снижения среднего риск-веса по кредитным требованиям к юридическим лицам преимущественно благодаря применению новой редакции положения Банка России № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», указано в сообщении «Сбера».

Достаточность базового (Н1.1) и основного (Н1.2) капитала банка на 1 мая составила 12,99% против 12,22% на 1 апреля и 10,51% на 1 января 2020 года, общего капитала (Н1.0) — 15,24% (против 13,83% на начало апреля и 14,52% на начало текущего года).



«В апреле Сбербанк запустил новые программы поддержки как для корпоративных, так и для розничных заемщиков. На текущий момент совокупный объем использования таких программ, реализованных в рамках собственных и государственных инициатив, превысил 180 миллиардов рублей. Несмотря на существенный рост расходов на кредитный риск в апреле, связанных с ухудшением макропрогноза российской экономики, рентабельность капитала Сбербанка за первые четыре месяца 2020 года составила более 15%», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.