Совет директоров TCS Group Holding PLC, онлайн-провайдера розничных финансовых и нефинансовых услуг на базе экосистемы «Тинькофф», утвердил вторую выплату промежуточных дивидендов за 2020 год на общую сумму приблизительно 28 млн долларов. Об этом сообщили в группе «Тинькофф» в среду, представляя данные квартальной отчетности по МСФО.

«В соответствии с дивидендной политикой группы и с учетом нашей уверенности в сохранении рентабельности деятельности и комфортных уровней коэффициентов достаточности капитала, совет директоров группы утвердил вторую выплату промежуточных дивидендов в размере 0,14 доллара США на одну акцию/ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А) на общую сумму приблизительно 28 млн долларов США», — говорится в релизе.

В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре по состоянию на 29 мая 2020 года, состоится ориентировочно 1 июня. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 28 мая. Выплата дивидендов держателям ГДР по условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через три — пять рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

«Внешние факторы остаются нестабильными. Мы понимаем необходимость разумного подхода к рентабельности капитала в этих неопределенных условиях и не планируем менять дивидендную политику, которая предусматривает выплату до 30% от чистой квартальной прибыли, однако мы будем отдавать предпочтение потребностям бизнеса в капитале перед выплатой дивидендов, если этого потребует ситуация», — отметил председатель правления «Тинькофф Групп» Оливер Хьюз.



Чистая прибыль TCS Group за I квартал 2020 года по МСФО составила 9 млрд рублей, увеличившись на 26% в годовом выражении.