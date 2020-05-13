Автоградбанк предоставил клиентам возможность мгновенных переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, говорится в релизе финучреждения.

Проект реализован с использованием комплекса решений компании «ЦФТ».

«Отправка платежей осуществляется пользователями в интернет-банке и в мобильном приложении на платформе Faktura.ru. В качестве шлюза к операционному платежному и клиринговому центру СБП используется облачная платформа «Золотой короны», которая является сертифицированным процессором (Third Party Processor, TPP) для подключения кредитных организаций к Системе быстрых платежей. Обработка платежей, их «приземление», управление ликвидностью выполняются в системе «ЦФТ-Ритейл банк (на базе Oracle)», — говорится в сообщении.