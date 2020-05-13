Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке. Обновленные ставки по-прежнему зависят от суммы кредита и первоначального взноса и составляют:
- 7,6—9,7% годовых (ранее — 7,8—9,9% годовых) по программе «Новостройка»;
- 8,4—10,5 % годовых (прежде — 9,1—11,2% годовых) по предложению «Готовое жилье»;
- 7,6—9,7% годовых (до этого — 8,7—10,8% годовых) по рефинансированию, в том числе по кредитам на объекты Urban Group;
- 9,7—11,1% годовых (вместо 10,5—11,8% годовых) по кредиту на приобретение жилого дома;
- 11—12% годовых (прежде — 11,5—12,5% годовых) по предложению на индивидуальное строительство жилого дома;
- 9,3—10,5% годовых (ранее —10,3—11,5% годовых) по целевым кредитам на приобретение недвижимости;
- 8,6—10,5% годовых (до этого — 9—10,8% годовых) по кредитам на покупку залоговой недвижимости банка.
Минимальные ставки по большинству программ действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из ПФР, и зарплатных клиентов банка. При желании заемщики могут дополнительно снизить ставку на 0,5 или 1 процентный пункт при уплате единовременного платежа в размере 2% либо 3,5% от суммы кредита.
Минимальный размер первоначального взноса и соотношения кредит/залог при рефинансировании по-прежнему составляют 10% и 90% соответственно. При отказе клиента от личного страхования предусмотрена надбавка к ставке в размере 0,7 п. п.
В зависимости от региона кредитования денежные средства предоставляются на сумму до 30 млн рублей сроком до 30 лет.
«Также банк снизил с 8,5% до 7,5% годовых ставку по военной ипотеке и увеличил максимальную сумму финансирования до 3,25 миллиона рублей», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Аналогичные изменения по продуктам произошли в банках, выдающих ипотеку по стандартам «ДОМ.РФ».