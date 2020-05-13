Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке. Обновленные ставки по-прежнему зависят от суммы кредита и первоначального взноса и составляют:

Минимальные ставки по большинству программ действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из ПФР, и зарплатных клиентов банка. При желании заемщики могут дополнительно снизить ставку на 0,5 или 1 процентный пункт при уплате единовременного платежа в размере 2% либо 3,5% от суммы кредита.

Минимальный размер первоначального взноса и соотношения кредит/залог при рефинансировании по-прежнему составляют 10% и 90% соответственно. При отказе клиента от личного страхования предусмотрена надбавка к ставке в размере 0,7 п. п.

В зависимости от региона кредитования денежные средства предоставляются на сумму до 30 млн рублей сроком до 30 лет.

«Также банк снизил с 8,5% до 7,5% годовых ставку по военной ипотеке и увеличил максимальную сумму финансирования до 3,25 миллиона рублей», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Аналогичные изменения по продуктам произошли в банках, выдающих ипотеку по стандартам «ДОМ.РФ».