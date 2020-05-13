ЦБ привлек к административной ответственности банк «Открытие», Райффайзенбанк и Тинькофф Банк за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Информация об этом опубликована в среду на сайте регулятора.

Все банки привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

В частности, в отношении «Открытия» вынесено девять постановлений (по одному от 2 и 10 марта, остальные — от 19 марта этого года), в отношении «Райффайзена» — два постановления от 10 марта, в отношении Тинькофф Банка — тоже два, от 6 и 19 марта. Все постановления вступили в законную силу 13 мая.

В соответствием с каждым из постановлений назначен административный штраф, который по указанной статье КоАП может составлять для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

ЦБ ранее уже привлекал эти банки к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями, особенно часто — «Открытие».

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.



Банк России в рамках утвержденного 20 марта пакета мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации в условиях пандемии коронавируса объявил, что ограничит применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства, касающегося деятельности бюро кредитных историй.