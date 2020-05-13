МВД России разработало проект приказа, который предусматривает продление в период пандемии коронавируса истекших водительских удостоверений и общегражданских паспортов.

«В целях обеспечения соблюдения прав граждан Российской Федерации ‎в соответствии с пунктом 1 указа документы, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признаются действительными на территории Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Путин продлил срок действия истекающих водительских прав и паспортов Действительными в стране будут признаны те документы, чей срок действия истек или истекает с 1 февраля по 15 июля включительно.

По данным ведомства, за шесть месяцев гражданами оформляется более 2 млн паспортов и порядка 2 млн водительских удостоверений.

«В целях избежания возникновения очередей в подразделениях по вопросам миграции и Госавтоинспекции территориальных органов МВД России, осуществляющих оказание соответствующих государственных услуг, а также исключения увеличения нагрузки на сотрудников указанных подразделений проектом приказа в соответствии с пунктом 3 указа определяется окончательный срок подачи заявлений о выдаче или замене документов – до 31 декабря 2020 года», — указывается в документе.