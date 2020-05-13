Только 26% россиян обязательно будут брать летний отпуск в 2020 году. Еще 15% готовы отправиться отдыхать, только если откроют границы. Треть жителей нашей страны не планируют отдыхать этим летом, 13% не работают и сейчас, а еще 7% намерены посвятить это время поиску работы. Таковы результаты исследования банка «Открытие».

«19% россиян, планирующих летний отдых, намерены провести отпуск дома. Среди жителей Москвы и Московской области таких 11%. 18% наших соотечественников отправятся отдыхать на дачу. 27% жителей страны (21% москвичей) пока не знают, где проведут отпуск. Поездку внутри России готовы совершить 22% респондентов, отправиться за границу —14% россиян (и 23% жителей столичного региона). При этом 27% опрошенных заявили, что в принципе опасаются дальних поездок после карантина, а 8% не готовы ездить за границу как минимум год после окончания пандемии из страха. 27% россиян готовы отправиться в дальнее путешествие при первой же возможности. У 13% респондентов из тех, кто в принципе готов брать отпуск, нет денег на заграничные поездки», — говорится в сообщении.

По данным «Открытия», россияне не готовы тратить на летний отпуск больше своей средней зарплаты. При этом 38% россиян (в Москве таких 44%) в принципе не готовы оценить свои расходы на отдых в этом летнем сезоне. 17% респондентов (в Москве — 7%) могут позволить себе отпуск не дороже 30 тыс. рублей. В бюджет от 30 тыс. до 60 тыс. рублей надеются уложиться 19% россиян, еще 11% намерены потратить на отдых до 90 тыс. 9% опрошенных (в Московском регионе — 12%) оценили стоимость своего отпуска в 90—150 тыс. рублей. 5% могут потратить до 300 тыс. рублей и только 2% — свыше 300 тыс.

Опрос проведен 11—12 мая по репрезентативной выборке среди 1 000 россиян в возрасте 18—60 лет с медианным доходом 30—60 тыс. рублей в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.