Президент РФ Владимир Путин поручил запустить новую программу поддержки лизинга российских самолетов, которая позволит за два года обеспечить выпуск 59 воздушных судов.

«[Предлагаю] запустить новую программу поддержки лизинга, эксплуатации российских воздушных судов, для этого на 2020—2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии», — сказал на совещании в среду президент, чьи слова приводит ТАСС. Он предложил также выделить субсидии на снижение стоимости летного часа российских самолетов.

«По оценкам, такая программа только за два первых года позволит обеспечить выпуск 59 новых гражданских самолетов на наших заводах», — подчеркнул президент.

Путин заявил о том, что авиационная отрасль больше всех пострадала от ограничений, вызванных коронавирусом.

«Из-за эпидемии коронавирусной инфекции воздушное сообщение и в нашей стране, и за рубежом столкнулось с вынужденными ограничениями. В авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта», — констатировал Путин, открывая совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Программа поддержки региональных авиаперевозок в РФ может быть расширена, причем приоритет должен быть у маршрутов, где используются российские самолеты.

Президент отметил, что региональной авиации уделяется большое внимание, в частности, поддерживаются прямые маршруты между субъектами Федерации (в обход столичного авиационного узла).

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«Надо внимательно посмотреть, есть ли возможности по увеличению программы. Кроме того, нужно донастроить этот механизм, сделать так, чтобы поддержка в приоритетном порядке оказывалась тем маршрутам, где эксплуатируются российские самолеты», — указал Путин.

Президент предложил перенести на более ранний срок госзакупки авиатехники. Он отметил, что это универсальная и эффективная мера, которая используется, в частности, для поддержки автопрома и других отраслей промышленности, и, «конечно, она востребована в авиапроме, может быть, даже больше, чем в других отраслях».

«У нас в рамках реализации национальных проектов, госпрограмм запланированы закупки авиационной техники. Предлагаю сдвинуть их, что называется, влево по графику, осуществить опережающим образом, чтобы обеспечить загрузкой наши предприятия именно сейчас, в трудное для них время», — сказал президент.

Он пояснил, что речь идет в том числе о 66 вертолетах в рамках программы развития санитарной авиации. «Уверен, более ранняя поставка такой техники будет как никогда к месту», — добавил Путин.

Президент также призвал «подключить и ресурсы компаний с государственным участием». Так, по его словам, Почта России в ближайшие годы намерена модернизировать свой грузовой флот. Он попросил руководителей госкомпаний и компаний с госучастием доложить о долгосрочных планах закупки авиатехники.



«Надо в этой ситуации очень рационально и рачительно подойти ко всему, что в этой сфере делается, надо посмотреть, что, сколько и когда планировали закупать наши компании с госучастием, в том числе нефтегазовые компании и другие. Надо все это обобщить, понять объем этих заказов и выстроить их соответствующим образом. Также, может быть, и гособоронзаказ по некоторым позициям сдвинуть влево (по графику, то есть на более ранние сроки. — Прим. ТАСС)», — заявил президент.