Держатели личных, зарплатных и корпоративных карт Энергомашбанка могут пользоваться новым сервисом «Получение наличных при совершении покупки» в торгово-сервисных предприятиях, которые поддерживают технологию выдачи денежных средств с банковских карт Masterсard и «Мир», говорится в релизе финучреждения.

«Теперь держатели карт Masterсard и «Мир» Энергомашбанка могут снимать до 5 000 рублей наличными на кассе при оплате покупок картой в магазинах — партнерах сервиса. В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленобласти наличные с покупкой можно получить в магазинах торговой сети «ВкусВилл», а в Москве, Подмосковье, Нижегородской, Тульской, Калужской и Курской областях — в супермаркетах Billa. В планах платежных систем — наращивание количества торговых точек-партнеров», — сказано в сообщении.

Для этого достаточно перед оплатой покупки на кассе назвать сумму наличных, которую нужно снять, ввести ПИН-код для подтверждения покупки и снятия наличных, получить деньги и чек у кассира.

За совершение операции по картам Энергомашбанка взимается комиссия в размере 150 рублей / 2 доллара / 2 евро в зависимости от валюты карточного счета за операцию.