Государственная дума приняла в окончательной редакции изменения в закон об ОСАГО, предусматривающие усовершенствование системы тарификации и поддержку автовладельцев в условиях действия ограничительных мер из-за коронавируса.

Как сказано в сообщении Банка России, документ, принятый в третьем чтении, позволит страховым компаниям предлагать автовладельцам индивидуальный тариф в пределах тарифного коридора, установленного ЦБ. Тариф будет определяться в зависимости от факторов, характеризующих конкретного водителя. В частности, на стоимость полиса будет влиять неоднократное грубое нарушение водителем правил дорожного движения (проезд на красный сигнал светофора, вождение в нетрезвом виде, превышение скорости более чем на 60 км/ч). Изменения вступят в силу через 90 дней после официального опубликования закона.

Кроме того, закон предусматривает возможность заключения договора ОСАГО без предъявления диагностической карты в условиях действия ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Карта должна быть представлена страховщику не позднее чем через месяц с даты отмены таких мер. Положение распространяется на договоры ОСАГО, заключенные с 1 марта по 30 сентября 2020 года.



Напомним, первый этап реформы ценообразования в ОСАГО стартовал в январе 2019 года. Тогда Банк России изменил подходы к определению ряда коэффициентов и расширил тарифный коридор, что позволило перейти к более дифференцированному подходу в тарифообразовании. Благодаря этому средняя цена полиса за год уменьшилась на 5%.