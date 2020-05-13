Госдума приняла закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации (НКО) и об увеличении до 10 млн рублей размера страхового возмещения по счетам граждан в отдельных случаях.

Так, с 1 октября 2020 года получить денежное возмещение по вкладам (до 1,4 млн рублей) смогут малые предприятия и НКО. Возмещение в сумме до 10 млн рублей можно будет получить в отношении денежных средств, размещенных на счетах эскроу, открытых для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества или участия в долевом строительстве, а также в отношении средств, размещенных на счетах вкладчиков, при наличии особых обстоятельств, к которым относятся: реализация жилого помещения и (или) земельного участка, на котором расположен жилой дом или садовый дом, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат, пособий, компенсационных и иных выплат, получение грантов в форме субсидий.

Норма распространится также на денежные средства, размещенные на специальном счете (депозите), предназначенном для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.