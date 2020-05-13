Банк Жилищного Финансирования (БЖФ Банк) запустил новую акцию по ипотеке и обновил условия регулярной — теперь совокупная ставка для заемщика может снизиться на 0,75%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Снижение ставки на 0,5% по программам БЖФ Банка на покупку недвижимости, кредитования под залог имеющейся квартиры или рефинансирования получат клиенты, вышедшие на сделку до 31 мая 2020 года включительно», — говорится в релизе.

Если заемщик также удовлетворит условиям акции «Быстрый клиент», то ставка будет дополнительно снижена на 0,25%. Данная акция предполагает выход на сделку в определенный срок с момента получения одобрения банка: 25 дней для приобретения жилья и 10 дней для кредитования под залог и рефинансирования.

Таким образом, общее снижение ставки составит 0,75%.