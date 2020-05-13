МТС Банк для индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц сегмента малого бизнеса запускает дистанционное открытие расчетных счетов в рублях. Новый процесс банковского обслуживания создан в рамках специальных мер поддержки малого бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации.



В МТС Банке ИП и компаниям малого бизнеса для открытия расчетного счета без посещения офиса необходимо:

заполнить онлайн-заявку на сайте банка;

получить реквизиты счета, которые уже можно направить клиентам и партнерам;

загрузить пакет документов в личный кабинет;

назначить встречу с представителем банка, который заберет документы самостоятельно.

После открытия счета клиенты могут управлять им также дистанционно: в системе оперативного онлайн-управления «Клиент-Банк» или в мобильном приложении «МТС Банк Бизнес», доступном для скачивания в онлайн-магазинах приложений.

В банке напоминают, что в рамках специальных мер поддержки «Карантин без затрат» для действующих и новых клиентов сегмента малого бизнеса МТС Банк отменил комиссию за внешние переводы на расчетные счета ИП и юридических лиц через систему «Клиент-Банк» по всем программам расчетно-кассового обслуживания (РКО), а также за перечисления денежных средств на счета физических лиц – участников зарплатного проекта в МТС Банке. Кроме того, первое ежемесячное пополнение расчетного счета через кассу на программах обслуживания «Минимум», «Точный» и «Стабильный» также бесплатно.

