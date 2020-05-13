Международные резервы РФ на 1 мая составили 566,012 млрд долларов против 563,473 млрд на 1 апреля 2020 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в среду на сайте ЦБ.

Таким образом, за апрель объем международных резервов увеличился на 2,539 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По данным регулятора, месячная динамика ЗВР по составляющим валютных резервов была неоднозначной: объем резервов в иностранной валюте сократился с 433,099 млрд на 1 апреля до 429,156 млрд на 1 мая, резервы в СДР увеличились с 6,631 млрд долларов до 6,639 млрд, резервная позиция в МВФ — с 3,904 млрд до 4,133 млрд.

Стоимостный объем монетарного золота увеличился со 119,84 млрд до 126,084 млрд долларов.

За четыре первых месяца текущего года международные резервы России выросли на 11,653 млрд долларов (с 554,359 млрд на 1 января 2020-го).

За 2019 год российские резервы увеличились почти на 85,9 млрд долларов, в то время как в 2018-м показатель вырос примерно на 35,8 млрд.