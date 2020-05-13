ОПЕК ухудшила прогноз снижения мирового спроса на нефть по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса. Согласно обновленной версии, ожидается падение спроса на 9,07 млн баррелей в сутки, что на 2,23 млн превышает предыдущий прогноз, следует из майского отчета организации.

В частности, спрос на нефть в развитых странах, как ожидают в ОПЕК, упадет на 5,2 млн баррелей в сутки (прогноз ухудшен на 1,2 млн); в странах, не входящих в ОЭСР, снижение спроса составит 3,9 млн (прогноз ухудшен на 1 млн).

Таким образом, спрос на нефть в мире в 2020 году ожидается на уровне 91,1 млн баррелей в сутки.

По оценке ОПЕК, наиболее сильно падение спроса в крупнейших мировых потребителях нефти проявится во II квартале 2020 года. «Сокращение спроса в 2020 году может быть смягчено более быстрым, чем ожидается сейчас, ослаблением правительственных мер по борьбе с распространением коронавируса и более быстрым реагированием экономического роста на дополнительные меры поддержки», — полагают в ОПЕК.

Негативное влияние пандемии коронавируса скажется и на предложении нефти. В частности, добыча стран «не ОПЕК» в 2020 году упадет на 3,5 млн баррелей — до 61,5 млн баррелей в сутки. Нынешний прогноз ухудшен на 2 млн баррелей по сравнению с предыдущей оценкой.

Пересмотр прогноза учитывает планы по сокращению добычи крупнейшими нефтяными компаниями. В частности, производство нефти в США во II квартале упало на 1,5 млн баррелей в сутки, по итогам года снижение может составить 1,4 млн.

Небольшой рост в 2020 году прогнозируется лишь в Норвегии, Бразилии, Гайане и Австралии.