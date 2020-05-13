«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Кредит Урал Банка на уровне «ruА+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, умеренно высокими оценками достаточности капитала и качества активов, а также адекватной оценкой ликвидности и удовлетворительным качеством управления. Значительное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны его собственников в случае крайней необходимости», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, на 1 апреля 2020 года в структуре активов преобладает кредитный портфель, формирующий 47% валовых активов. Большая часть портфеля представлена розничными ссудами (32% валовых активов). Ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств населения (на 1 апреля 2020-го доля средств физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, составила 82%), при этом отмечается адекватная стоимость их привлечения (4,2% за I квартал 2020-го с переводом в годовое выражение).