Банк «Зенит» вошел в госпрограмму субсидирования платежей по процентам по ранее выданным кредитам, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Согласно постановлению правительства № 410 от 2 апреля 2020 года, юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие кредиты до 1 апреля 2020 года, могут более чем на 50% снизить выплаты процентов по кредиту на полгода.

Процентные платежи по кредиту за период кредитных каникул оплачиваются заемщиком в размере 33% или могут быть включены в основной долг по кредиту. В течение льготного периода заемщику предоставляется отсрочка в размере 67% от объема процентных платежей.

Действие программы распространяется на клиентов из наиболее пострадавших отраслей экономики.

В ближайшее время банк начнет выдавать кредиты под 0% на выплату зарплаты.

