Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сбербанк сообщает, что с 13 мая по картам, срок действия которых истек в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка. Остальные операции по таким картам недоступны», — говорится в релизе.

Также, как и ранее, клиентам будет доступен сервис активации перевыпущенной дебетовой карты в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Для того чтобы активировать свою карту, нужно выбрать в меню «Сбербанк Онлайн» требующую активации карту, затем пункт «Активировать карту» и следовать дальнейшим инструкциям.

После активации перевыпущенной карты все операции по ней станут доступны, при этом карта с истекшим сроком действия работать не будет. Забрать новую карту в офисе банка клиент может позже: Сбербанк увеличил срок хранения карт до четырех месяцев с момента ее доставки в офис, чтобы у клиента было больше времени на ее получение.