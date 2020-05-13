Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,3% и составил 2 607,62 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,16% до отметки 1 112,76 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,97%, «АЛРОСы» — на 2,21%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,49%, «Газпрома» — на 1,02%, Сбербанка — на 2,04%.

Российский рынок акций в среду оставался в отрицательной зоне, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Внутренний новостной фон принципиально не меняется: он сосредоточен вокруг коронавируса и его влияния на экономику и общество, отмечает она.

«Индекс Мосбиржи снизился до 2 620 пунктов и может смело отступать к 2 600 пунктам. Но и при таком раскладе есть возможности для закрепления в «боковике» 2 580—2 680 пунктов. Индекс РТС отступил к 1 125 пунктам, ближайшая поддержка стоит на 1 120 пунктах, и валютный барометр направится туда», — комментирует эксперт.