ВТБ предлагает специальную программу кредитования новых автомобилей бренда Honda и мотоциклов моделей GL1800 (Gold Wing), CB300R и CRF250Rally. Клиенты смогут приобрести транспортное средство в кредит по ставке от 0,1% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Ставка в рамках предложения Honda Financial Services зависит от размера первоначального взноса, срока кредитования и набора дополнительных продуктов. Новые автомобили в кредит до года будут доступны под 0,1% годовых при наличии 40% первоначального взноса, с учетом страхования жизни и выбором карты «Автолюбитель». Без дополнительных услуг ставка составит от 3,5%. Предоставление средств возможно на срок от года до пяти лет», — говорится в релизе.

Покупка мотоцикла одной из моделей Honda — GL1800 (Gold Wing), CB300R и CRF250Rally — также доступна по ставке 0,1% при годовом кредите с первоначальным взносом от 50% и страхованием жизни. С учетом 20% взноса ставка увеличится до 1,9%.

В рамках предложения Honda Financial Services кредит можно оформить на сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей. Первоначальный взнос по программе составляет от 20%, срок кредитования — от года до пяти лет. Время принятия банком решения по кредиту — от 30 минут.