Первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

«Юрий Соловьев действительно госпитализирован, находимся с ним в тесном контакте и желаем ему скорейшего выздоровления. В минувшие недели он работал в удаленном режиме», — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос агентства.

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния. Во вторник, 12 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом.

