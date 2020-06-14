«ДОМ.РФ» предлагает сервис электронной регистрации покупки недвижимости с привлечением ипотечного кредита. Это надежный инструмент, который представлен на портале «Домой.ру» и может быть использован всеми участниками рынка, независимо от размера компании или финансовой организации, сообщает пресс-служба компании.



Первую сделку онлайн с использованием сервиса 27 мая 2020 года провело агентство недвижимости «ГК Обмен.ру». Покупатель и продавец подписали договор уступки права требования с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Она является аналогом собственноручной подписи и гарантирует юридическую значимость действий.

«Сервис электронной регистрации — внутренняя разработка группы компаний «ДОМ.РФ». Он создан с учетом интересов всех участников рынка. При проведении первой сделки недвижимость была приобретена с использованием ипотечного кредита. Сервис не ограничивает пользователей и позволяет направлять на регистрацию сделки как с ипотекой от Банка ДОМ.РФ, так и других кредитных организаций», — говорится в релизе.

Сервис позволяет даже небольшим компаниям обеспечивать своим клиентам высококлассное обслуживание и гарантировать безопасность при подписании документов наравне с крупнейшими участниками рынка. Он является гарантом юридической чистоты сделки благодаря использованию сертифицированного ФСБ России решения myDSS — совместной разработки компаний «КриптоПро» и SafeTech. Данное решение позволяет удобно и безопасно подписывать документы квалифицированной электронной подписью при помощи смартфона. Его можно бесплатно скачать из мобильных маркетов, не требуется никаких других устройств.

«Мы разработали технологию квалифицированной электронной подписи, которая теперь стала доступной клиентам на обычных смартфонах. Решение myDSS со своей функциональностью и возможностями использования является уникальным на российском рынке. С его помощью клиенты могут подписывать электронные документы при взаимодействии с государственными органами, сдавать электронную отчетность, а теперь, с появлением сервиса «ДОМ.РФ», — подписывать договоры на сделки с недвижимостью», — сообщила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.