Крупные банки начали выдавать кредиты на товары в магазинах (POS-кредиты) на карту, лимитом которой заемщик может пользоваться после возврата стоимости товара, пишет «Коммерсант». Об этом рассказали участники рынка.
Если при скоринге на получение товарного кредита оказывается, что заемщик надежный, ему предлагают сразу получить кредитную карту. Клиент погашает задолженность равными платежами и, в зависимости от условий банка, получает возможность использовать данный или увеличенный лимит по своему усмотрению. Так, клиент получает и нужный товар, и удобную карту с возобновляемым лимитом, сообщили в Хоум Кредит Банке.
Не во всех кредитных организациях считают технологию оптимальной. Как отметили в банке «Ренессанс Кредит», проведенные с клиентами фокус-группы исследования показали, что продукт слишком сложен и непонятен целевой аудитории. По словам представителя ОТП Банка, для клиентов важно предложить продукт, сочетающий традиционные опции товарных кредитов и возможности современных технологий для полного дистанционного оформления и сопровождения кредита.
От внедрения новых продуктов выиграют все участники рынка, считают эксперты.