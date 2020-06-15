Крупные банки начали выдавать кредиты на товары в магазинах (POS-кредиты) на карту, лимитом которой заемщик может пользоваться после возврата стоимости товара, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказали участники рынка.

Если при скоринге на получение товарного кредита оказывается, что заемщик надежный, ему предлагают сразу получить кредитную карту. Клиент погашает задолженность равными платежами и, в зависимости от условий банка, получает возможность использовать данный или увеличенный лимит по своему усмотрению. Так, клиент получает и нужный товар, и удобную карту с возобновляемым лимитом, сообщили в Хоум Кредит Банке.

Не во всех кредитных организациях считают технологию оптимальной. Как отметили в банке «Ренессанс Кредит», проведенные с клиентами фокус-группы исследования показали, что продукт слишком сложен и непонятен целевой аудитории. По словам представителя ОТП Банка, для клиентов важно предложить продукт, сочетающий традиционные опции товарных кредитов и возможности современных технологий для полного дистанционного оформления и сопровождения кредита.

От внедрения новых продуктов выиграют все участники рынка, считают эксперты.