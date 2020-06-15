Создание суверенных криптовалют под началом центральных банков несет в себе угрозу всей банковской системе, пишут «Известия» . К такому выводу пришли экономисты Федерального резервного банка Филадельфии. Так, функция коммерческого банка как посредника будет в значительной степени утеряна, кроме того, вырастет вероятность набегов на банки в случае финансовых неурядиц.

Государства в последние несколько лет перешли от отрицания блокчейна и криптовалют к их принятию, практически в каждой крупной стране началось изучение соответствующих технологий. Прежде всего правительствами и ЦБ движет стремление закрыть навсегда тему физической наличности. Также криптовалюта, эмитированная центробанками, должна достаточно эффективно защищать налоговую систему от ухода в офшоры и кардинально усложнить отмывание денег.

В случае создания рабочей централизованной криптовалюты Центральный банк становится не просто арбитром и регулятором, но и полноценным игроком системы. Благодаря широкополосному Интернету, ЦБ для прямой работы с клиентами не потребуется создание многочисленных офисов по всей территории. Цифровая валюта сразу будет эмитироваться на счет гражданина или организации в надежной блокчейновой системе, защищенной от воровства. Потребность в посреднике, через который распределяются финансовые потоки, исчезнет.

Минкомсвязь раскритиковала законопроект о цифровых финансовых активах В ведомстве считают, что документ может поставить под запрет программы лояльности.

Для банков останутся срочные вклады, отмечают экономисты. Но, во-первых, ничто не помешает ЦБ самому вести срочные счета вкладчиков и начислять проценты. Во-вторых, учитывая современные тренды с отрицательными процентными ставками, потенциальный вкладчик может не захотеть вкладывать деньги в банк при наличии альтернативы.

Как отмечают исследователи из NBER и Резервного банка Филадельфии, если ЦБ получат вдобавок к новым возможностям еще и фискальное субсидирование депозитов, то конкуренция на банковском рынке резко снизится и регуляторы рискуют стать депозитным монополистом. Последствия для коммерческих банков могут оказаться фатальными.