Клиенты банков после снятия большинства ограничений постепенно возвращаются в отделения кредитных организаций, пишет «Коммерсант» . Так, поток клиентов возвращается к показателям марта. В Сбербанке отметили, что в мае снижение к марту было лишь 25%. В Почта Банке число клиентов, посещающих отделения, уже составляет 65—70% от марта. В Росбанке к началу июня «число обращений клиентов в офисы банка почти вернулось к стандартному уровню».

Банкиры уточняют, что режим самоизоляции привел к развитию онлайн-обслуживания и сделал его более привычным для клиентов. По словам представителей кредитных организаций, резкое увеличение потока в отделениях возможно только на ограниченный срок после их открытия за счет клиентов, которым переход в онлайн дался с трудом. Снижение общей загруженности офисов может подтолкнуть банкиров к пересмотру работы сетей.

Директор департамента розничных и ипотечных продаж ПСБ Артем Окороков заявил, что банк «рассматривает возможность оптимизации розничной сети на 10%», но продолжит «открывать офисы в тех регионах, где будет соответствующая бизнес-потребность». В Альфа-Банке отметили, что не планируют сокращения сети отделений после карантина. В Сбербанке считают, что быстрое восстановление клиентского потока «свидетельствует о востребованности офлайн-обслуживания». По словам старшего вице-президента банка «ФК Открытие» Алексея Верхутина, люди научились совершать простые операции в мобильном банке. Оценить, какая доля клиентов вернется в отделения, а какая останется в digital, можно будет через два-три месяца.